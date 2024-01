Jako generalny wykonawca inwestycji budowlanych kompleksowo obsługujemy klientów doradzając odpowiedni teren inwestycyjny, przygotowując projekt hali przemysłowej, sporządzając projekt budowalny, po realizację prac budowlanych i wykończeniowych. Budowa magazynów to działalność, którą prężnie rozwijamy od ponad 25 lat w Wielkopolsce. Na każdym etapie realizacji inwestycji dbamy o komfort Klienta, zapewniając fachowe wsparcie, najwyższą jakość i terminowość.

Ekspercką wiedzę i doświadczenie zdobyliśmy budując ponad 300 obiektów, m.in. hale magazynowe w Poznaniu, nowoczesne hale produkcyjne we Wrocławiu, budynki biurowe i handlowe w Poznaniu. Realizujemy także inwestycje budowlane m.in. w takich miastach jak Wrocław, Łódź, Zielona Góra, Gorzów Wlkp., Piła, Bydgoszcz, Katowice, Nowa Sól.

Sprawnie odpowiadamy na wymagania Inwestorów, a potrzeby przekładamy na korzystne i zrównoważone rozwiązania. Prowadzimy inwestycje począwszy od koncepcji, projektów architektonicznych i budowlanych, uzyskanie wymaganych decyzji urzędowych, poprzez koordynację oraz realizację prac budowlanych i wykończeniowych, po pozwolenie na użytkowanie obiektu.

Projektowanie hal przemysłowych i generalne wykonawstwo (także Gorzów Wlkp.) powierzają nam światowi producenci różnych branż, jak i firmy rodzinne, zlecając realizację obiektów o powierzchniach od kilku do kilkudziesięciu tysięcy m kw. Zaufanie i dobre relacje to fundament naszych działań. Szczycimy się długoletnią współpracą z wieloma dynamicznie rozwijającymi się firmami, które doceniły nasz sposób działania i realizują z nami kolejne swoje inwestycje. Zapraszamy do rozmowy o Twoim wymarzonym obiekcie.